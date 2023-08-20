«Надо плакать, а они улыбаются». Бубнов — о «Локомотиве» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив» (1:1).
«В матче «Краснодара» и «Локомотива» фаворитами заслуженно считались хозяева. У «быков» сейчас и стартовый состав сыгранный, и скамейка глубокая. Железнодорожникам в этом плане далеко до краснодарцев. Постоянная ротация состава Галактионовым пока ни к чему хорошему не привела.
Игра показала преимущества хозяев поля. «Краснодар» играл в свою игру. Он больше владел мячом и создал больше опасных моментов. Реализуй пенальти Сперцян в первом тайме, матч мог сложиться совершенно по-другому. Москвичам было бы тяжело устоять.
У «Локомотива» во второй половине игры практически ничего не получалось, но в последнее время железнодорожникам везёт. Как и в игре с «Крыльями Советов», команде Галактионова удалось спасти ничью. И они ещё радовались этому! Надо плакать, что не победили, а они улыбаются: какие же они фартовые! Хотя удар Миранчука и правда получился классным.
По игре «Локомотив» должен был уступить «Краснодару». Неизвестно, как это скажется на «быках». Они могли уходить в отрыв от ближайших конкурентов, но обидно лишились победы на последних минутах», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 20 августа 2023
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