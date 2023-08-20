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Марцел Личка: «Зенит» стал ещё сильнее, «Динамо» надо много работать

Марцел Личка: «Зенит» стал ещё сильнее, «Динамо» надо много работать
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, говоривший перед началом сезона о превосходстве санкт-петербургского «Зенита» в классе, высказался о сине-бело-голубых.

«Изменилось ли моё мнение о «Зените» после победы в очной встрече? «Зенит» стал ещё сильнее. Нам надо ещё много работать, чтобы достичь их уровня», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Динамо» одержало победу в гостевом матче с «Зенитом» со счётом 3:2 в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. В первых пяти турах чемпионата России динамовцы набрали 10 очков и находятся на промежуточном третьем месте. «Зенит» набрал семь очков в четырёх турах. Петербуржцы поднимутся с седьмой строчки турнирной таблицы на четвёртую, если обыграют «Спартак».

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