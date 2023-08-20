Марцел Личка: «Зенит» стал ещё сильнее, «Динамо» надо много работать
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, говоривший перед началом сезона о превосходстве санкт-петербургского «Зенита» в классе, высказался о сине-бело-голубых.
«Изменилось ли моё мнение о «Зените» после победы в очной встрече? «Зенит» стал ещё сильнее. Нам надо ещё много работать, чтобы достичь их уровня», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
«Динамо» одержало победу в гостевом матче с «Зенитом» со счётом 3:2 в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. В первых пяти турах чемпионата России динамовцы набрали 10 очков и находятся на промежуточном третьем месте. «Зенит» набрал семь очков в четырёх турах. Петербуржцы поднимутся с седьмой строчки турнирной таблицы на четвёртую, если обыграют «Спартак».
Комментарии
- 20 августа 2023
-
14:44
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:21
-
14:16
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:26
-
12:24
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:53
Партнерский контент