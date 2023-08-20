Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч Лиги 1 с «Брестом»
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Сегодня, 20 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Брест» на «Стад Осеан». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Стал известен стартовый состав хозяев.
«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Санганте, Сальмье, Казимир, Ндиайе, Таргаллин, Кузяев, Алиуи, Сумаре.
Российский полузащитник Далер Кузяев перешёл в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».
В 1-м туре чемпионата Франции «Гавр» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2), а «Брест» победил «Ланс» (3:2).
В предыдущем сезоне «Брест» занял 14-е место в Лиге 1, набрав 44 очка в 38 матчах. «Гавр» проводил минувший сезон в Лиге 2, где финишировал на первой строчке турнирной таблицы с 75 баллами.
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