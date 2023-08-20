Эксперт по турецкому футболу Керимов объяснил переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Футбольный эксперт Эльвин Керимов объяснил переход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Причин для перехода Зайнутдинова в «Бешикташ» несколько. Это амбициозный клуб, который играет в еврокубках, борется за чемпионство, один из самых популярных в Турции. Зайнутдинов не будет являться легионером в турецкой лиге по новому регламенту. В нём максимальную заинтересованность проявил главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш. В комплексе эти факторы повлияли на решение Бахтиёра. Возможность поиграть в сильной команде с сильными партнёрами, и, видимо, устроили условия личного контракта. К тому же с адаптацией больших проблем не будет. Думаю, Зайнутдинов быстро адаптируется и в плане языка и культуры. Это тоже повлияло. Не знаю, сколько казахов живёт в Турции. А за «Бешикташ» в Казахстане особо не болели — теперь начнут», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.