Гендиректор «Сочи» не исключил новых трансферов до середины сентября

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущих приобретениях и покупках клуба. Трансферное окно в России закрывается 15 сентября.

«Будут ли трансферы этим летом? Пока трансферное окно открыто, всё возможно, как на вход, так и на выход», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы. В первых пяти матчах команда набрала шесть очков, обыграв «Балтику» (2:0) и «Ростов» (4:0) и уступив «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (1:2) и ЦСКА (1:3). В следующем матче сочинцы сыграют дома с московским «Локомотивом».

В предыдущем сезоне чемпионата России «Сочи» занял 10-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.