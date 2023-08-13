«Гавр» Кузяева спасся от поражения в самом конце матча с «Монпелье»

Сегодня, 13 августа, состоялся матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.
В самом начале первого тайма, на шестой минуте, «Гавр» вышел вперёд благодаря голу центрального защитника Готье Льориса. Гости удерживали этот результат вплоть до 58-й минуты, пока нигерийский форвард хозяев Акор Адамс не сравнял счёт. А спустя две минуты тот же Адамс забил второй гол и вывел «Монпелье» вперёд. «Гавру» удалось вырвать ничью в самой концовке встречи. На 90+1 минуте Самуэль Грандсир забил спасительный для «Гавра» гол. Итоговый результат — 2:2.
Российский полузащитник гостей Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменён на 86-й минуте.
- 13 августа 2023
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