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«Гавр» Кузяева спасся от поражения в самом конце матча с «Монпелье»

«Гавр» Кузяева спасся от поражения в самом конце матча с «Монпелье»
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Сегодня, 13 августа, состоялся матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Гавр». Игра прошла на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

В самом начале первого тайма, на шестой минуте, «Гавр» вышел вперёд благодаря голу центрального защитника Готье Льориса. Гости удерживали этот результат вплоть до 58-й минуты, пока нигерийский форвард хозяев Акор Адамс не сравнял счёт. А спустя две минуты тот же Адамс забил второй гол и вывел «Монпелье» вперёд. «Гавру» удалось вырвать ничью в самой концовке встречи. На 90+1 минуте Самуэль Грандсир забил спасительный для «Гавра» гол. Итоговый результат — 2:2.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменён на 86-й минуте.

Франция - Лига 1. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Льорис – 5'   1:1 Адамс – 58'   2:1 Адамс – 60'   2:2 Грандсир – 90'
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