«Гавр» Далера Кузяева проиграл дома «Бресту»

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Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Брест». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Гавр» уступил со счётом 1:2.

На 28-й минуте матча нападающий гостей Ромен Дель Кастильо открыл счёт. В начале второго тайма, на 52-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ударом в дальний угол восстановил равновесие, но уже спустя четыре минуты Лилиан Брассье снова вывел «Брест» вперёд. Счёт 2:1 в пользу бретонцев продержался до финального свистка.

В активе «Гавра» осталось одно очко, набранное после ничьей с «Монпелье».

В параллельных матчах «Реймс» переиграл «Клермон» (2:0), отличились Маршалл Мунеци и Мохаммед Дарами, а «Лорьян» поделил очки с «Ниццей» (1:1) — на гол игрока гостей Эванна Гессана точно ответил Сирин Дукуре.