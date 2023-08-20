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«Гавр» Далера Кузяева проиграл дома «Бресту»

«Гавр» Далера Кузяева проиграл дома «Бресту»
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Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Брест». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Гавр» уступил со счётом 1:2.

На 28-й минуте матча нападающий гостей Ромен Дель Кастильо открыл счёт. В начале второго тайма, на 52-й минуте российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ударом в дальний угол восстановил равновесие, но уже спустя четыре минуты Лилиан Брассье снова вывел «Брест» вперёд. Счёт 2:1 в пользу бретонцев продержался до финального свистка.

Франция - Лига 1 . 2-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 2
Брест
Брест
0:1 дель Кастильо – 28'     1:1 Кузяев – 52'     1:2 Брассье – 56'    

В активе «Гавра» осталось одно очко, набранное после ничьей с «Монпелье».

В параллельных матчах «Реймс» переиграл «Клермон» (2:0), отличились Маршалл Мунеци и Мохаммед Дарами, а «Лорьян» поделил очки с «Ниццей» (1:1) — на гол игрока гостей Эванна Гессана точно ответил Сирин Дукуре.

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