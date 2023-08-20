Агент Бальде: Кейта нет на матче с «Зенитом» по решению главного тренера

Футбольный агент Фредерико Пасторелло, представляющий интересы сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде, объяснил, почему футболист не попал в заявку на игру с «Зенитом».

«Почему Бальде нет на мачте с «Зенитом»? Решение главного тренера», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 20 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым.

На данный момент петербургская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, красно-белые находятся на пятом месте с девятью очками.