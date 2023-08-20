В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Абаскаля хотели заменить на Карпина

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что красно-белые хотели заменить нынешнего главного тренера команда Гильермо Абаскаля на главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Мне об этом ничего не известно. Наш тренер — Гильермо Абаскаль. Руководство нашей команды ему полностью доверяет! Меня удивила эта информация. Было бы странно прошлым летом увольнять тренера, который не провёл с командой ни одного матча.

Со здоровьем Селихова и Максименко уже лучше, они сегодня в запасе, а в старте Свинов», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог возглавить «Спартак» в 2022 году.