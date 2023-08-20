Глава РФС Дюков: будем надеяться, что сборная сыграет два матча, идёт поиск соперника

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о работе организации в контексте поиска соперников во время ближайших сборов.

«Что касается матчей сборной России, то мы ведём переговоры с Катаром. Объявим о проведении этого матча после того, как все документы будут подписаны.

В чём затык? Мы объявим, когда будут подписаны все документы. Они подготовлены и всё согласовано устно, но пока нет подписи. Раньше времени мы не хотели бы объявлять об этом.

Второй соперник? Мы хотели бы сыграть два матча, поэтому уже идёт поиск второго соперника. Будем надеяться, что наша сборная сыграет два матча в сентябре. Дедлайн по обсуждению второго соперника есть — мы должны определиться в ближайшие две недели. Времени немного», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.