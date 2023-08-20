Умяров: хочется сказать, что итог матча с «Зенитом» несправедлив, но 1:3 — это неприятно

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).

«Неприятные для нас и болельщиков впечатления. Понятное дело, что не к этому готовились. Хочется сказать, что итог несправедлив, но 1:3 — это неприятно для нас.

Во время игры мне казалось, какие-то моменты были в пользу «Зенита». Понятно, что с их стороны казалось, что в пользу нас», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 20 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1.