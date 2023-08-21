Главный тренер «Интер Майами» рассказал о мотивации Лионеля Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о мотивации аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

«Обсуждая Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это матч за матчем. Лионель пришёл в МЛС, чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали соревноваться. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться. Сейчас пришла очередь побеждать», – приводит слова Мартино AS.

Напомним, в финале Кубка лиг MLS + MX «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом». Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Интер Майами» (10:9). Месси открыл счёт во встрече на 23-й минуте. Он также реализовал пенальти в послематчевой серии. Таким образом, аргентинец завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.