Вендел объяснил, почему обращался к Анюкову после своего гола в матче со «Спартаком»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел объяснил, почему обращался к бывшему защитнику, а ныне тренеру питерского клуба Александру Анюкову после того, как забил гол в матче пятого тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).
«Я стараюсь отмечать все голы таким образом — радуюсь, танцую. Всегда круто забивать, а представьте, когда делаешь это дважды! Счастлив, что оформил сегодня дубль, теперь нужно восстановить силы — и двигаться дальше. Кому показывал одобрительные жесты в сторону скамейки запасных? К Анюкову. Перед матчем он сказал мне, чтобы я отличился хотя бы один раз, а в итоге мне удалось забить два! Наш легендарный правый крайний защитник. Он попросил гол, но я умножил эту просьбу на два», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».
Вендел в нынешнем сезоне РПЛ провёл за «Зенит» три матча, в которых забил два гола.
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