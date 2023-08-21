Промес прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение команды в матче пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).

«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 2:1, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль». Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда. Второе поражение подряд? Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом», в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым, — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив девять очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Уралом», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом».