Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Промес прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Промес прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение команды в матче пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).

«Тяжело играть, когда пропускаешь первым. Считаю, что на второй тайм мы вышли лучше. Создавали моменты, забили с пенальти, вернулись в игру, был счет 2:1, но потом случилось то, что случилось. Всегда сложно играть, когда не играешь «на ноль». Новая схема? В первом тайме я выпадал из игры, во втором тайме было лучше, особенно после выхода Бонгонда. Второе поражение подряд? Когда начался новый чемпионат, все говорили, что «Спартак» хорош, но потом случилась игра с «Уралом», в этом матче мы тоже сыграли не лучшим образом, но повторюсь, что тяжело играть, когда ты пропускаешь первым, — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив девять очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Уралом», а «Спартак» проведёт матч с «Ахматом».

Материалы по теме
«Это убило игру «Спартака». Абаскаль прав, предъявляя претензии Карасёву после «Зенита»?
«Это убило игру «Спартака». Абаскаль прав, предъявляя претензии Карасёву после «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023