Дмитрий Хохлов рассказал, какие места стоит посетить Захаряну в Сан-Себастьяне

Главный тренер «Сочи» и бывший футболист «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов рассказал, какие места в Сан-Себастьяне стоит посетить полузащитнику Арсену Захаряну.

«Вообще, Арсену очень повезло — ведь он переезжает в шикарный Сан-Себастьян. Это один из самых красивейших городов, в которых я был. Он небольшой, но великолепный. Советую Арсену сходить на смотровую площадку, откуда открывается невероятный вид на город.

Ещё обязательно надо посетить скульптуру «Гребень ветра», расположенную на берегу Атлантического океана, а оттуда дойти до набережной и пройтись по ней. На набережной, кстати, расположен шикарный спа-центр La Perla. Его однозначно стоит посетить! Там можно шикарно восстановиться. Когда я играл в Испании, они были нашими спонсорами, мы туда бесплатно заходили. Процедуры шикарные!» — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.