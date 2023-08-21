Хохлов: скидку для Захаряна в любимом ресторане Сан-Себастьяна не попрошу. И так сделают

Главный тренер «Сочи» и бывший футболист «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов рассказал о своём любимом ресторане в Сан-Себастьяне и признался, что скидку в заведении его соотечественнику Арсену Захаряну сделают в любом случае.
«Сан-Себастьян ― это кулинарная Мекка, там везде вкусно, есть два мишленовских ресторана. Но у меня любимый ― Portuetxe Erretegia. Это типичное баскское заведение. Великолепное место. Хозяин меня до сих пор помнит. Но просить у него скидку для Захаряна не буду, ему и без меня её сделают», — сказал Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Хохлов выступал за «Реал Сосьедад» в период с 2000 по 2003 год. В составе испанской команды российский полузащитник стал серебряным призёром чемпионата в сезоне-2002/2003. Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо».
- 21 августа 2023
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