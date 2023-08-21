Дибала: отказался от предложений из Саудовской Аравии, потому что мне хорошо в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала рассказал, почему решил остаться в составе римлян и не переходить в Саудовскую Аравию.

«Почему я отказался от Саудовской Аравии? Потому что мне здесь хорошо. Ко мне относятся уникальным образом. Во время отпуска я постоянно общался с Моуринью, и мы оба очень хотели дать команде больше.

Мы были близки к достижению важной цели, но у нас остался тот горько-сладкий привкус. Я чувствовал себя очень комфортно по всем направлениям», — приводит слова Дибалы Calciomercato.

29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. За римлян в 38 матчах минувшего сезона аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.