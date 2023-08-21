Джуд Беллингем: я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу команды над «Альмерией» (3:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.
«Мне понравился наш камбэк и желание бороться. Многим командам тяжело отыгрываться, пропустив первыми, но это не наш случай. Мы продолжали играть хорошо, не паниковали и в итоге добились комфортного результата.
Я рад забивать, но важнее играть хорошо, вносить вклад в успех команды. Считаю, что я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне. Учусь у товарищей по команде. Уровень здесь очень высокий, я как губка, впитываю всё, что могу. Впереди ещё много игр, и я должен продолжать работать и вносить свой вклад.
Надеюсь, нашим болельщикам нравится то, как я играю. После игры мы всегда благодарим их, и если они счастливы, мы тоже счастливы. Поэтому хочу продолжать приносить им радость.
Я видел камбэки «Реала» много раз в детстве по телевизору. Помню, как думал: «Они не смогут отыграться», и в конце концов команда делала это.
В клубе царит спокойствие, у меня даже не возникало мыслей о поражении. Я смотрел на лица своих товарищей по команде, и на них не было паники», — приводит слова полузащитника Marca.
- 21 августа 2023
-
07:29
-
07:08
-
07:05
-
06:46
-
06:36
-
06:30
-
06:12
-
06:06
-
05:50
-
05:48
-
05:43
-
05:38
-
05:37
-
04:57
-
03:29
-
03:23
-
03:09
-
02:59
-
02:44
-
02:43
-
02:21
-
02:15
-
01:52
-
01:36
-
01:18
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:41
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:18
-
00:13
-
00:01