Джуд Беллингем: я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу команды над «Альмерией» (3:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

«Мне понравился наш камбэк и желание бороться. Многим командам тяжело отыгрываться, пропустив первыми, но это не наш случай. Мы продолжали играть хорошо, не паниковали и в итоге добились комфортного результата.

Я рад забивать, но важнее играть хорошо, вносить вклад в успех команды. Считаю, что я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне. Учусь у товарищей по команде. Уровень здесь очень высокий, я как губка, впитываю всё, что могу. Впереди ещё много игр, и я должен продолжать работать и вносить свой вклад.

Надеюсь, нашим болельщикам нравится то, как я играю. После игры мы всегда благодарим их, и если они счастливы, мы тоже счастливы. Поэтому хочу продолжать приносить им радость.

Я видел камбэки «Реала» много раз в детстве по телевизору. Помню, как думал: «Они не смогут отыграться», и в конце концов команда делала это.

В клубе царит спокойствие, у меня даже не возникало мыслей о поражении. Я смотрел на лица своих товарищей по команде, и на них не было паники», — приводит слова полузащитника Marca.