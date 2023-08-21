Мёрфи — о тратах «Челси»: ни один игрок не попал бы в сильнейший состав «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Фулхэма» и «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о тратах лондонского «Челси» на трансферном рынке.

«Стратегия тратить огромные суммы на потенциальных, а не готовых звёзд ранее «Челси» никогда не применялась. В этом сезоне мы не узнаем, сработает ли это, но такие действия всегда сопряжены с риском. Начну с положительных моментов. В лице Маурисио Почеттино «Челси» обладает лучшим менеджером для развития молодых талантов. Однако никак нельзя игнорировать тот факт, что лондонцы делают большую ставку на молодых парней. Клубы всегда тратили огромные суммы, чтобы попытаться ускорить достижение успеха. Джек Уокер делал это в «Блэкберне», Роман Абрамович – в «Челси», шейх Мансур – в «Манчестер Сити».

Но они, как правило, тратились на игроков в расцвете сил. «Челси» же покупает Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо за € 115 млн. Сегодня эти футболисты могли бы играть в «Вест Хэме». Им 22 и 21 год соответственно. Бадьяшилю и Николасу Джексону по 22. Все они могут стать игроками мирового класса, но на данном этапе таких гарантий нет. Это другая философия, и будет интересно посмотреть, сработает ли она. Если «Челси» окажется на вершине АПЛ и будет бороться за победу в Лиге чемпионов в течение следующих пяти лет, Боули назовут гением. Назначение Почеттино повышает его шансы, но прямо сейчас я полагаю, что ни один игрок «Челси» не попал бы в сильнейший состав «Манчестер Сити», — написал Мёрфи в своей колонке для Daily Mail.