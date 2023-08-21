Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Спартаку» срочно нужен новый защитник. Поражение от «Зенита» — удар по престижу

Гладилин: «Спартаку» срочно нужен новый защитник. Поражение от «Зенита» — удар по престижу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.

«Матч «Спартак» — «Зенит» получился интересным, была равная борьба, но гости выглядели лучше. У «Спартака» так и остались проблемы в обороне, потому что за три игры пропустили десять мячей. Для команды, которая хочет стать чемпионом, это очень много. Обязательно нужно срочно укреплять защиту новыми игроками — на своём поле пропустили три мяча от прямого конкурента. Не удивило, что Вендел сыграл хорошо, хотя не тренировался некоторое время. Он привёл себя в порядок. «Зенит» успел восстановить свои ресурсы после ухода Малкома. Сегодня не было видно слабых мест у петербуржцев.

Такие поражения всегда влияют негативно на команду. Проиграли при своей публике прямому конкуренту — удар по престижу «Спартака». А психологический вопрос — это проблемы тренера», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Промес прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Зенитом» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023