Гладилин: «Спартаку» срочно нужен новый защитник. Поражение от «Зенита» — удар по престижу

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что команда Гильермо Абаскаля нуждается в новом защитнике.
«Матч «Спартак» — «Зенит» получился интересным, была равная борьба, но гости выглядели лучше. У «Спартака» так и остались проблемы в обороне, потому что за три игры пропустили десять мячей. Для команды, которая хочет стать чемпионом, это очень много. Обязательно нужно срочно укреплять защиту новыми игроками — на своём поле пропустили три мяча от прямого конкурента. Не удивило, что Вендел сыграл хорошо, хотя не тренировался некоторое время. Он привёл себя в порядок. «Зенит» успел восстановить свои ресурсы после ухода Малкома. Сегодня не было видно слабых мест у петербуржцев.
Такие поражения всегда влияют негативно на команду. Проиграли при своей публике прямому конкуренту — удар по престижу «Спартака». А психологический вопрос — это проблемы тренера», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 21 августа 2023
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