The Sun: «Зенит» купит аргентинского нападающего Рольхейсера за € 14 млн

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Нападающий аргентинского «Эстудиантеса» Бенхамин Рольхейсер перейдёт в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, российский клуб близок к тому, чтобы договориться с «Эстудиантесом» о переходе правого вингера. Отмечается, что предложение «Зенита» может быть слишком выгодным, чтобы от него отказываться. Сумма трансфера составит £ 12 млн (€ 14 млн).

«Зенит» опережает в борьбе за Рольхейсера английские «Ньюкасл», «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед».

23-летний Рольхейсер сыграл за «Эстудиантес» 39 матчей во всех турнирах, отметившись в них 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Контракт Рольхейсера с «Эстудианесом» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.