Бернард Бериша поблагодарил Сергея Ташуева за работу в «Ахмате»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:0) поблагодарил за работу Сергея Ташуева, который ранее был уволен с поста лавного тренера грозненцев.
«Хотел бы поблагодарить Ташуева в «Ахмате» и пожелать ему успехов в дальнейшей работе», — сказал Бериша в эфире «Матч ТВ».
Ташуев покинул пост главного тренера «Ахмата» 15 августа, его в должности сменил Мирослав Ромащенко. Победа над «Оренбургом» стала первой для грозненцев под руководством Ромащенко. Таким образом, «Ахмат» набрал шесть очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице, оренбуржцы с одним очком идут на последней, 16‑й строчке.
В следующем матче «Ахмат» 26 августа в гостях сыграет со «Спартаком», а «Оренбург» днём ранее примет на своём поле ЦСКА.
- 21 августа 2023
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