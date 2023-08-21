Личка рассказал, как ему пришла идея поставить Лаксальта на позицию опорного полузащитника

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как к нему пришла мысль поставить уругвайца Диего Лаксальта на позицию опорного полузащитника.

«Мы тоже разговаривали об этом. Надо сказать, что Желько Бувач и Дмитрий Гафин сказали мне, что Диего Лаксальт играл раньше как опорный. Я подошёл к Диего и начал с ним разговаривать. Он умеет играть в футбол, он достаточно агрессивный, показывает это на тренировках. Он футбольный человек, а в сегодняшнем футболе игрок на этой позиции не только должен уметь отбирать и выбивать мяч, но также играть в футбол.

В центре поля ЦСКА играли Зделар и Мендес, которые очень хороши: сохраняют зону перед своими центральными защитниками, умеют выходить вперёд, отдавать последний пас. Это сейчас на поле надо уметь, а такое умеют качественные игроки. У Лаксальта есть агрессия, хорошие физические качества, но их ещё можно улучшать. В футбол он умеет играть тоже», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».