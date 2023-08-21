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Вендел, Бериша и Лаксальт — в сборной 5-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Вендел, Бериша и Лаксальт — в сборной 5-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 5-го тура РПЛ. В неё не попали футболисты ЦСКА и «Спартака».

Вратарь: Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Алексей Грицаенко, Александр Мартынович (оба – «Рубин»).

Полузащитники: Бернард Бериша («Ахмат»), Вендел («Зенит»), Диего Лаксальт («Динамо»), Мартин Крамарич («Сочи»).

Нападающие: Муми Нгамалё («Динамо»), Евгений Марков («Факел»), Мигел Силвейра («Сочи»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

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