Медведев: «Зенит» мало кто может обидеть, игра со «Спартаком» была нашей

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу петербуржцев над московским «Спартаком» в выездном матче 5-го тура РПЛ (3:1). Функционер отметил, что вся игра проходила под контролем сине-бело-голубых.

«Всех болельщиков хочу поздравить с победой. Это была очень важная игра. Думаю, те, кто за ней наблюдал, согласятся с тем, что это была игра «Зенита»: и по контролю, и по атакам, и по ударам. Нас мало кто может обидеть.

Обошли «Спартак» в турнирной таблице? И не только «Спартак» — «Крылья Советов» тоже. Но самое важное — надо дальше двигаться вперёд, не терять очки. Следующая игра тоже будет очень сложной — с «Уралом», который на втором месте», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».