Женская бригада арбитров отработает на матче мужского Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил назначения судей на матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
Игру 23 августа между московским «Чертаново» и кировским «Динамо» рассудит женская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Её ассистентами выступят Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервной судьёй будет Анастасия Варфоломеева.
Опейкина в нынешнем сезоне уже работала на матчах мужских команд. Арбитр исполняла функции ассистента VAR на играх «Ахмата» и «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ (1:2) и ЦСКА и «Локомотива» во 2-м туре (4:1). Также Опейкина была резервным судьёй в 4-м туре на матче «Пари Нижний Новгород» с «Ахматом» (2:0) и на игре «Балтики» и «Урала» в 5-м туре (0:1).
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