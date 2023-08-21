Женская бригада арбитров отработает на матче мужского Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил назначения судей на матчи второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Игру 23 августа между московским «Чертаново» и кировским «Динамо» рассудит женская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной. Её ассистентами выступят Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервной судьёй будет Анастасия Варфоломеева.

Опейкина в нынешнем сезоне уже работала на матчах мужских команд. Арбитр исполняла функции ассистента VAR на играх «Ахмата» и «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ (1:2) и ЦСКА и «Локомотива» во 2-м туре (4:1). Также Опейкина была резервным судьёй в 4-м туре на матче «Пари Нижний Новгород» с «Ахматом» (2:0) и на игре «Балтики» и «Урала» в 5-м туре (0:1).