Каманцев заявил, что судья Безбородов не отстранён после скандала в игре «Ахмат» — ЦСКА

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Владислав Безбородов не отстранён от работы после скандального матча 2-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и ЦСКА (2:3).
«Безбородов не отстранён от работы. Когда он вернётся к работе, это решит Милорад Мажич — он занимается назначениями.
Почему Владислав пропускает несколько туров? Значит, другие арбитры в настоящий момент готовы лучше. Конечно, допускаю, что Безбородов будет работать уже в следующем туре. Почему нет? Такое может произойти. Это лучший судья последних двух лет, почему мы должны исключать что-то?» — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».
Безбородов допустил несколько грубых ошибок в матче «Ахмата» и ЦСКА, которые были признаны РФС. После этого арбитр не получил назначений на матчи трёх туров чемпионата России подряд.
- 21 августа 2023
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