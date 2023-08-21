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Радченко: тренерский штаб «Спартака» ошибся с выбором состава на игру с «Зенитом»

Радченко: тренерский штаб «Спартака» ошибся с выбором состава на игру с «Зенитом»
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Бывший футболист Дмитрий Радченко высказался о победе «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» переиграл «Спартак», потому что очень хорошо играет такие принципиальные матчи. «Зенит» был увереннее «Спартака» и контролировал игру на протяжении всего матча.

Также одна из основных причин поражения «Спартака» — это ошибка тренерского штаба с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.

Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.

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