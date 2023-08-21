Лаксальт: в «Динамо» отличная атмосфера, мы верим в идеи главного тренера
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал об атмосфере внутри команды, отметив, что игроки бело-голубых обрели уверенность в своих силах после нескольких побед подряд.
«Какая сейчас атмосфера внутри коллектива? Последние победы придали нам уверенности в собственных силах. В команде отличная атмосфера, мы сплочены и верим в идеи главного тренера. Движемся от игры к игре, стараемся делать всё возможное, чтобы радовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» провело пять матчей, в которых одержало три победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Бело-голубые с 10 набранными очками занимают третье место в турнирной таблице.
Комментарии
- 21 августа 2023
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:35
-
14:32
-
14:29
-
14:23
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:28
-
13:20
-
13:13
-
13:02
-
13:00
-
12:59
-
12:54
-
12:46
-
12:45
-
12:29
-
12:26
-
12:22
-
12:15
-
12:07
-
12:04
-
11:58
-
11:43
Партнерский контент