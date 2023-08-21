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Лаксальт: в «Динамо» отличная атмосфера, мы верим в идеи главного тренера

Лаксальт: в «Динамо» отличная атмосфера, мы верим в идеи главного тренера
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Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал об атмосфере внутри команды, отметив, что игроки бело-голубых обрели уверенность в своих силах после нескольких побед подряд.

«Какая сейчас атмосфера внутри коллектива? Последние победы придали нам уверенности в собственных силах. В команде отличная атмосфера, мы сплочены и верим в идеи главного тренера. Движемся от игры к игре, стараемся делать всё возможное, чтобы радовать наших болельщиков», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» провело пять матчей, в которых одержало три победы, один раз сыграло вничью и потерпело одно поражение. Бело-голубые с 10 набранными очками занимают третье место в турнирной таблице.

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