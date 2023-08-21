Шведская футболистка раскритиковала главу RFEF, поцеловавшего Дженнифер Эрмосо

Шведская футболистка Хедвиг Линдаль раскритиковала президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения чемпионата мира — 2023.

«Это очень тревожит. После месяца, в который была отдана дань уважения женщинам и получена радость от их игры, вот такое случается в конце… Подобное поведение далеко от наших ценностей. Это ненормально», — написала Линдаль в своём «твиттере».

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».