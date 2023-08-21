Лаксальт прокомментировал решение Норманна покинуть «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт отреагировал на ситуацию с отъездом полузащитника команды Матиаса Норманна, а также высказался о своём будущем.

«У меня есть контракт, я наслаждаюсь игрой в «Динамо». Отъезд Норманна? Каждый имеет своё персональное мнение, принимает свои решения. Это очень непросто, культурно мы очень разные. Это было решение Норманна, я желаю ему всего хорошего и поддерживаю его», – приводит слова Лаксальта Metaratings.

Напомним, 9 августа Матиас Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении контракта в связи с атакой дронов на здание «Москва-Сити». После этого 27-летний норвежский полузащитник покинул Россию и подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Раед».