Мостовой: «Спартак» мог создать иллюзию, что с «Зенитом» можно играть. Класс Вендела решил

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3).
«Как никогда «Спартаку» можно было сейчас создать какую-то иллюзию того, что можно с «Зенитом» играть. Мы видели, что «Зенит» с начала чемпионата лихорадит по понятным причинам. Вчера «Зенит» заслуженно выиграл — ни в какой момент игры они не уступали. Только в начале второго тайма они умышленно отошли назад и оборонялись. Но у «Спартака» не было моментов, хоть и было давление. «Зенит» всё время контролировал игру.
Класс Вендела решил. Ещё недавно мы не понимали, где он находится, а вчера он показал, почему является одним из лучших в нашем чемпионате. Он сделал вчера игру. Также пенальти в ворота «Зенита» — это ошибка Карасёва и бригады VAR. Это не пенальти никогда. Соболев просто стоял спиной к воротам, мяч перед ним прыгает, он не знает, что с ним делать. Барриос, который на две головы ниже, из-за него выбегает и внезапно ногтем просто касается мяча. Нельзя такое ставить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 августа 2023
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