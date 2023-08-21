Петржела: «Зенит» на классе переиграл «Спартак». Они не отдадут чемпионство в этом сезоне

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).
«Зенит» одержал важнейшую победу вчера. Питерцы на классе переиграли «Спартак». Если честно, ожидал от москвичей гораздо большего. «Зенит» начинает набирать обороты, продолжая победную серию. Не думаю, что они отдадут чемпионство в этом сезоне. Не вижу сейчас конкурентов для них», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Отметим, что в состоявшемся накануне матче дубль оформил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. За «Спартак» отличился российский нападающий Александр Соболев.
Прямо сейчас красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые — четвёртые.
- 21 августа 2023
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