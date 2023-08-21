Игорь Осинькин: Писарский жив и здоров, находится на месте ДТП
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что нападающий Владимир Писарский попал в ДТП.
«Я видел фотографии, как и вы. Владимир мне звонил, объяснил ситуацию. Он жив, здоров, всё в порядке. Сейчас находится где-то на месте происшествия. Что-то подробнее не могу сказать», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что Писарский попал в ДТП на Ново-Садовой улице в Самаре. «Мерседес», за рулём которого был футболист «Крыльев Советов», столкнулся с другим автомобилем той же марки, имя владельца которого пока неизвестно. Обе машины получили заметные повреждения.
Сам игрок в ответ на вопрос о том, не пострадал ли он, заявил, что времени на разговоры у него нет.
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