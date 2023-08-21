Виктор Давила объяснил, почему не боялся, что трансфер в ЦСКА может сорваться

Новичок ЦСКА, чилийский нападающий Виктор Давила объяснил, почему не боялся, что трансфер в московский клуб может сорваться.

«Пока что у меня нет рабочей визы. Надеюсь, что в скором времени получу её.

Не боялся ли, что трансфер может сорваться? Я совсем не переживал. За мной большая команда профессионалов, которые отлично выполняют свою работу. Были определённые проблемы с переводом денег, но я был полностью спокоен. Понимал, что ЦСКА не отступит, а у двух клубов был сильный интерес в итоговом результате. Я был абсолютно уверен, что трансфер завершится благополучно», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Виктор Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Ранее чилиец представлял клуб «Пачука». Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.