Давила ответил, какое тату готов набить, если ЦСКА выиграет РПЛ или Кубок России

Новичок футбольного клуба ЦСКА Виктор Давила рассказал, какую татуировку готов сделать в случае победы в РПЛ или Кубке России.

«Какое тату готов набить, если ЦСКА выиграет чемпионат России? Если мы выиграем чемпионат России или Кубок, то, конечно же, я набью себе трофей, который мы поднимем у себя над головой. Очень надеюсь, что войду в историю ЦСКА в качестве игрока, который выигрывал для клуба трофеи», — передаёт слова Давилы корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Виктор Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Примерная стоимость 25-летнего универсального игрока линии атаки, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.