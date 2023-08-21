Арбитр Федотов: «Спартак» из-за жёлтой Игнатову, что ли, три гола пропустил?

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о жёлтой карточке полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, которую тот получил в центральной игре 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.
«Абаскаль сказал, что Карасёв неправильно показал жёлтую Игнатову на 10-й минуте. Из-за этого, что ли, «Спартак» пропустил три гола? Пускай тренер разбирается со своей командой. В этом году никто не будет, как в прошлом, собираться с представителями «Спартака» и что-то им объяснять.
Да, жёлтая Игнатову вываливается из общей картины, потому что она была показана рано. И такие моменты не нужны, Карасёв и сам это наверняка понял потом. Но я могу спокойно объяснить, почему это карточка. Игрок «Спартака», не пытаясь сыграть в мяч, ударил в колено футболиста «Зенита». Это грубая игра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 21 августа 2023
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