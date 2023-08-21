Нигматуллин: крайне разочарован «Спартаком». Каждый год одно и то же. Очень печально!
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Бывший голкипер сборной России и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался по поводу поражения москвичей в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Честно говоря, я крайне разочарован «Спартаком». Каждый год клуб заявляет о готовности бороться с «Зенитом» за чемпионство. И каждый раз происходит одно и то же. Очень печально! Даже сейчас, когда петербуржцы находятся не в оптимальной форме, ничего не получилось. Ошибок наделали абсолютно все. Главный тренер явно перемудрил со стартовым составом… Да и сами игроки не показали свой максимум. Это коллективное поражение. Мне казалось, что «Спартак» дома должен действовать абсолютно по-другому», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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