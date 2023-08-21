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Игорь Федотов оценил работу судьи Галимова после долгого отстранения и полиграфа

Игорь Федотов оценил работу судьи Галимова после долгого отстранения и полиграфа
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Романа Галимова в матче 5-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (4:0).

«Первая игра для Галимова после длительного отстранения от РПЛ. Матч получился для арбитра простым. Он старался, молодец.

Галимов не показал жёлтую игроку «Сочи» за грубую игру. И отдельно стоит говорить о моменте на 37-й минуте. Игрок «Сочи» наступил на ахилл соперника, и VAR даже проверял эпизод на красную карточку. Контакт носил случайный характер — оба футболиста смотрели на мяч. Но можно было и наказать. Так ахиллы и рвутся», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Работа Галимова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (2:1) спровоцировала крупный скандал, по итогам которого судья был отстранён от работы. ЭСК РФС признал, что бригада Галимова совершила три ключевые ошибки в пользу «Пари НН».

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