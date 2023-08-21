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Арбитр Федотов оценил судейство в дерби «Динамо» — ЦСКА

Арбитр Федотов оценил судейство в дерби «Динамо» — ЦСКА
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство Павла Кукуяна в матче 5-го тура чемпионата России между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

«Кукуян провёл хорошую работу. И в целом здорово показывает себя, у меня к нему нет вопросов. Но он не показывает жёлтые на протяжении всей игры. Можно сказать, что это его планка единоборств, но карточки — явные. Я понимаю, для руководства главное — управление игрой и личные качества. У Кукуяна этого за глаза, и это правильный подход. Но есть моменты 50 на 50, а есть стопроцентные жёлтые. Карточки — это то же управление игрой.

На 27-й минуте Кукуян не показал жёлтую Смолову за срыв перспективной атаки. Хоть что объясняйте, но это карточка. И разговаривать со Смоловым не надо было. А к моменту на 77-й минуте, когда Кукуян всё же наказал его, могут быть вопросы, хоть я и поддержал арбитра. Можно ведь поспорить, что это не симуляция, потому что был контакт. Но Кукуяна же поддерживают. Говорят, что это на усмотрение арбитра. Но если речь идёт о железной карточке, как за грубую игру на 74-й минуте, то надо её показывать», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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