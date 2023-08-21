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«Семья развалилась». Геннадий Орлов – о проблемах Абаскаля в «Спартаке»

«Семья развалилась». Геннадий Орлов – о проблемах Абаскаля в «Спартаке»
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Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о текущих проблемах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Вы обратили внимание, что сказал Соболев после матча с «Зенитом»? Что «так нельзя играть нам, спартаковцам, и все мы должны выйти как единый кулак, семья». А сейчас семья развалилась. У Абаскаля. Потому что он выставил тех игроков и они ничего не поняли. Бонгонда же хорошо играл, забивал в предыдущих матчах. Ну как можно его не поставить, когда они играют дома? Это быстрый, атакующий фланговый игрок. Как его не поставить?

Теперь Литвинов. Оказывается, он его перевоспитывал. До этого «Урал» переиграл «Спартак», и ни у кого не было сомнений, что уральцы сильнее. А потом «Зенит» — два сильных пропущенных удара. В матче с «Уралом» Свинов то ли крикнул в эпизоде с пропущенным мячом, то ли нет. Но почему-то Абаскаль наказал Литвинова. А почему не вратаря? Вратарь должен был выходить. Но это не имеет значения. Главное, сам Соболев невольно выдал, что дух раздевалки потерян», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

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