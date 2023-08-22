Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 21 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» завершился 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.
Результаты матчей 2-го тура АПЛ:
«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1;
«Фулхэм» — «Брентфорд» — 0:3;
«Ливерпуль» — «Борнмут» — 3:1;
«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:4;
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0;
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 1:0;
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 4:0;
«Вест Хэм» — «Челси» — 3:1;
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 0:1.
Ещё один матч 2-го тура между «Лутоном» и «Бёрнли» был перенесён из-за неготовности домашней арены новичка турнира после модернизации.
Турнирную таблицу чемпионата Англии после 2-го тура возглавляет «Брайтон», набравший шесть очков. Столько же очков в активе у «Манчестер Сити» и «Арсенала». В зоне вылета располагаются «Бёрнли», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».
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