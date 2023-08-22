Чемпионат Англии по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 21 августа, матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» завершился 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Результаты матчей 2-го тура АПЛ:

«Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1;

«Фулхэм» — «Брентфорд» — 0:3;

«Ливерпуль» — «Борнмут» — 3:1;

«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:4;

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0;

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» — 1:0;

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 4:0;

«Вест Хэм» — «Челси» — 3:1;

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 0:1.

Ещё один матч 2-го тура между «Лутоном» и «Бёрнли» был перенесён из-за неготовности домашней арены новичка турнира после модернизации.

Турнирную таблицу чемпионата Англии после 2-го тура возглавляет «Брайтон», набравший шесть очков. Столько же очков в активе у «Манчестер Сити» и «Арсенала». В зоне вылета располагаются «Бёрнли», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».