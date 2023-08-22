Хавбек «Аякса» Хорхе Санчес близок к переходу в «Порту»

«Порту» может подписать полузащитника «Аякса» и сборной Мексики Хорхе Санчеса на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны в ближайшее время подпишут все необходимые документы. Арендное соглашение будет включать в себя пункт о выкупе за € 4 млн. Данное условие станет обязательным, если Санчес проведёт не менее 15 матчей за «Порту» в предстоящем сезоне.

В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 26 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт Санчеса с амстердамским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Аякс» бывшего нападающего «Арсенала» Чубы Акпома.