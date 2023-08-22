Пиоли — о победе над «Болоньей»: «Милану» есть над чем работать, но мы на правильном пути

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги матча 1-го тура Серии А с «Болоньей» (1:0).

«Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определённо знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала. У нас было всего четыре товарищеских матча, это первая игра сезона, так что нам есть над чем поработать, но мы на правильном пути. Я доволен, потому что просил у руководства не имена, а игроков, обладающих определёнными игровыми характеристиками и выполняющих конкретные роли на поле. Мне дали таких игроков. Старая гвардия помогла новичкам быстро освоиться, а новые игроки уже привыкают к непривычному для них стилю футбола», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Милан» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 70 очков.