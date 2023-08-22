Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Оуэн — об Эндо в «Ливерпуле»: всем понятно, что он был не первым выбором

Майкл Оуэн — об Эндо в «Ливерпуле»: всем понятно, что он был не первым выбором
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал переход японского полузащитника Ватару Эндо в мерсисайдский клуб.

«Совершенно очевидно, что он не был их первым выбором, давайте будем откровенны. Но мне понравилось, как «Ливерпуль» действовал. Чем дольше они были без опорника, тем сильнее росли цены на игроков этой позиции для них. Кроме того, болельщики и футболисты команды нервничали. Цель номер один и цель номер два ускользнула от них. Фактически на следующий день после этого мы узнали, что «Ливерпуль» договорился по другому игроку и даже провёл медобследование.

Так что я думаю, что за это можно похвалить клуб. Но ещё неизвестно, как себя проявит Эндо. Он опытный, ему 30 лет, но здесь нет ничего общего с долгосрочным планированием. «Ливерпуль» собирался потратить более € 110 млн на Кайседо, который закрыл бы позицию на 10 лет вперёд. В то время как Ватару — это временное решение. Может, на год или два, пока они не найдут другого игрока», — приводит слова Оуэна Liverpool Echo.

Материалы по теме
Ватару Эндо — о переходе в «Ливерпуль»: я думал, что они подписали Кайседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023