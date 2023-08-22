Майкл Оуэн — об Эндо в «Ливерпуле»: всем понятно, что он был не первым выбором

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал переход японского полузащитника Ватару Эндо в мерсисайдский клуб.

«Совершенно очевидно, что он не был их первым выбором, давайте будем откровенны. Но мне понравилось, как «Ливерпуль» действовал. Чем дольше они были без опорника, тем сильнее росли цены на игроков этой позиции для них. Кроме того, болельщики и футболисты команды нервничали. Цель номер один и цель номер два ускользнула от них. Фактически на следующий день после этого мы узнали, что «Ливерпуль» договорился по другому игроку и даже провёл медобследование.

Так что я думаю, что за это можно похвалить клуб. Но ещё неизвестно, как себя проявит Эндо. Он опытный, ему 30 лет, но здесь нет ничего общего с долгосрочным планированием. «Ливерпуль» собирался потратить более € 110 млн на Кайседо, который закрыл бы позицию на 10 лет вперёд. В то время как Ватару — это временное решение. Может, на год или два, пока они не найдут другого игрока», — приводит слова Оуэна Liverpool Echo.