Балахнин: Песьяков — очень приличный вратарь, найти голкипера лучше него сложно

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением, стоит ли жёлто-синим искать нового вратаря на замену Сергею Песьякову.

«Не считаю, что «Ростову» необходим новый вратарь. Песьяков — очень приличный голкипер и достаточно надежный. Да, ошибки есть, но кто может сказать, что у нового вратаря их не будет. Найти вратаря лучше Песьякова очень сложно. Способен ли был Лунев заменить Песьякова? Сомневаюсь, потому что Сергей знает все требования главного тренера», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В Сочи «Ростов» потерпел второе крупное поражение в этом сезоне. В матче 3-го тура РПЛ подопечные Валерия Карпина в Самаре были разгромлены «Крыльями Советов» (1:5). В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Встреча состоится 26 августа и начнется в 20:00 мск.