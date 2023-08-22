Бывший президент «Зенита»: Семак переиграл Абаскаля, это тренерская победа

Возглавлявший «Зенит» в роли президента в середине девяностых Леонид Туфрин объяснил, в чём сине-бело-голубые превзошли «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ (3:1).
«Очень порадовал результат матча и качество игры «Зенита». Оно было совсем другое в сравнении с тем, что мы видели в предыдущих турах. Несмотря на то что «Зенит» играл на контратаках, он превзошёл «Спартак» по голевым моментам. Можно вспомнить и перекладину Сергеева, и первый шанс Кассьерры. Я хочу сказать, что Семак в первую очередь переиграл тренера «Спартака», это тренерская победа.
Во-первых, состав на матч был выбран правильно. Во-вторых, — тактическая схема. Не случайно после матча эксперты много говорили о том, что Абаскаль намудрил с составом. Наверное, намудрил. Но «Зениту» до этого дела нет. Мне понравилось, как команда в Москве сыграла. Не ожидал», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
- 22 августа 2023
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