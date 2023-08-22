Захарян рассказал, общался ли он с Карпиным и Хохловым после перехода в «Реал Сосьедад»

Новичок «Реала Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, успел ли он пообщаться с экс-игроками испанского клуба Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым после перехода в команду.

«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным я пока не разговаривал. Поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчёт Сан-Себастьяна», – приводит слова Захаряна AS.

Напомним, 19 августа стало известно, что Арсен Захарян стал игроком «Реала Сосьедад». Контракт с игроком подписан до окончания сезона-2028/2029.

В составе московского «Динамо» Арсен Захарян провёл 89 матчей, отметился 19 голами и 25 результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 15 млн.