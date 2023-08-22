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Властимил Петржела: очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга»

Властимил Петржела: очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга»
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что его удивила отставка Иржи Ярошика из «Оренбурга».

«Очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга». Но я твердо убеждён, что он сможет найти себе работу в скором времени. И не так важно, будет это в России или в другой стране», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня утром футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах.

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