Властимил Петржела: очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что его удивила отставка Иржи Ярошика из «Оренбурга».

«Очень удивлён отставкой Ярошика из «Оренбурга». Но я твердо убеждён, что он сможет найти себе работу в скором времени. И не так важно, будет это в России или в другой стране», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня утром футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе Ярошика с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

45-летний Ярошик занимал пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня этого года. Под его руководством команда провела семь матчей во всех турнирах, пять из которых были проиграны. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги оренбуржцы занимают последнее место с одним набранным очком в пяти турах.