Сергей Ташуев: Семак тактически переиграл Абаскаля

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Думаю, это тренерская победа. Семак переиграл Абаскаля. «Спартак» выбрал неправильную тактику на матч. Абаскаль начал экспериментировать? Зачем-то экспериментировал. Я до матча сказал, что «Зенит» будет играть в три защитника. «Спартаку» надо было предугадывать это. Но фланги оказались перекрыты, это сковало команду. «Зенит» оказался тактически более подготовленным. Можно ли по итогам этого матча говорить, что «Зенит» — главный претендент на чемпионство? Нет. Всё ещё впереди. Каждый матч — новая история», — приводит слова Ташуева издание «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» — шестой.